2023/05/20 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الجيش الأوكراني، السبت، مزاعم مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة بإحكام السيطرة الكاملة على مدينة باخموت التي تمزقها الحرب بشرق البلاد، مؤكدا أن قواته تواصل القتال هناك.

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