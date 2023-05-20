الحكيم والعامري يطرحان رؤية

2023/05/20 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم،

ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم

السبت، سبل تقوية الإطار التنسيقي

وائتلاف إدارة الدولة وتماسكهما، فيما

وجها دعوة لتحويل الاستقرار الحالي إلى

"حالة دائمة".

وقال

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