اندلاع حريق في فندق متعدد الطوابق وسط كربلاء (صور)

2023/05/20 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

السبت، إخماد حريق نشب في أحد فنادق

محافظة كربلاء، فيما أخلت النزلاء.

وقالت المديرية في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "فرق الدفاع

المدني أخلت النزلاء وأخمد ح

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