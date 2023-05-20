التربية: استملكنا 3000 قطعة لبناء مدارس عليها

2023/05/20 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التربية ابراهيم الجبوري،

اليوم السبت، عن استملاك 3000 قطعة ارض

لبناء مدارس عليها، مبينا انه تم

استحصال موافقة رئيس الوزراء لمنح 3

درجات وظيفية للمتبرعين بقطع اراضي

لتشييد مدارس عليها.

وذكر

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