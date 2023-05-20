2023/05/20 | 18:42 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن وزير التربية ابراهيم الجبوري،
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اليوم السبت، عن استملاك 3000 قطعة ارض
لبناء مدارس عليها، مبينا انه تم
استحصال موافقة رئيس الوزراء لمنح 3
درجات وظيفية للمتبرعين بقطع اراضي
لتشييد مدارس عليها.
وذكر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: استملكنا 3000 قطعة لبناء مدارس عليها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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