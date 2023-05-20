الصحة تحدد الأسباب الرئيسية لوفيات 2022

2023/05/20 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة الصحة، اليوم السبت، الأسباب العشرة الأولى الرئيسة لـ”الوفيات” المسجلة خلال العام الماضي 2022.وقال وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “الوزارة حددت […]

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