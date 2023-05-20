المنافذ الحدودية تكمل الربط الشبكي للسونار بمنفذ الشيب الحدودي

2023/05/20 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إكمال الربط الشبكي للسونار في منفذ الشيب الحدودي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ أنها “مستمرة في تنفيذ […]

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