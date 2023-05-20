قرارات مرتقبة للجنة الانضباط

2023/05/20 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف رئيس لجنة الانضباط علي والي، عن قرارات مرتقبة ستصدر عن اللجنة يوم غد الأحد ونهاية الأسبوع الجاري.وقال والي لـ”ايرث نيوز” إن “مباراة نهائي دوري الدرجة الأولى لن تقام قبل إصدار القرار النهائي من قبلنا بشأن التحقيق في تصريحات مدرب المصافي حول وجود اتفاق وتلاعب مع إدارة الميناء”.وبين أن “لجنة الانضباط […]

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