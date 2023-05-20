الرائد لا يكذب قومه ..بقلم كاتبها

2023/05/20 | 19:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرائد لا يكذب قومه ..وريادتي التي أود اليوم أن أتلو عليكم منها ذكرا ليست عن الماء والكلأ ..وما هي عن العشب والمرعى .وإنما هي ريادة عن العدل...أكمل القراءة ←

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