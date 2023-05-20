الديمقراطية في بعدها الإنساني

2023/05/20 | 19:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف أليس هناك بعد إنساني للديمقراطية؟” سؤال حائر ومحير لمَن يعيش في ظل حياة ديمقراطية مواطنا يعرف حقوقه جيدا وهو بالتأكيد يعرف واجباته.وهو في الحالين لا يسمح...أكمل القراءة ←

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