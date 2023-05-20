الحلبوسي.. نيزك شيعي أم ساعة رملية للزعامة السُّنية

2023/05/20 | 19:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مسار عبد المحسن راضي يقترب نيزك الحظ السياسي للرئيس النيابي العراقي محمد الحلبوسي من الاحتراق في الغلاف السياسي الشيعي.الأرجح أنَّ بدء احتراقه لن ينتظر أكتوبر القادم، موعد انتخابات مجالس...أكمل القراءة ←

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