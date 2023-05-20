المالية النيابية تعلن التصويت على بعض المواد المتبقية في قانون الموازنة

2023/05/20 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، التصويت على بعض المواد المتبقية في قانون الموازنة، والتي تم إضافتها بما يضمن مصلحة البلد.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ، أنه" بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اجتمعت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها، اليوم السبت، لمناقشة المواد المتبقية ووضع الصياغات المناسبة والمقترحات من أجل التصويت عليها"، حيث أكد العطواني" حرص اللجنة على حسم المواد المتبقية من الموازنة العامة، بما يلبي حاجة المواطن، وإخراجها بصورة تنعكس إيجابا على الشارع العراقي".

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، خلال حضوره جانبا من الاجتماع على" ضرورة الإسراع في حسم الموازنة كونها تمس حياة الشعب"، مشيدا" بدور اللجنة المالية والجهود الاستثنائية التي تبذلها لإنجاز الموازنة باعتبارها لثلاث سنوات".

وأضافت الدائرة، أن" اللجنة استأنفت دراسة المقترحات حول إضافة المواد والنصوص التي من شأنها تعضيد الإيرادات غير النفطية لرفد خزينة الدولة، أهمها قيام وزارة الكهرباء بإيصال الطاقة الكهربائية للأحياء السكنية والمناطق التي لا توجد فيها كهرباء، ونصب العدادات الذكية، على أن تقدم الوزارة تقارير فصلية بهذا الخصوص"، إضافة إلى" مناقشة استحداث الدراسات العليا في الجامعات الإهلية، وفقا لمعايير وضوابط تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للاستفادة من القطاع الخاص، واستقطاب الطاقات العلمية داخل البلد".

وتابعت، كما" تباحثت اللجنة موضوع استحداث صندوق معالجة وتأهيل جرحى القوات الأمنية وعوائل الشهداء جراء المعارك ضد الإرهاب، في جميع المؤسسات العسكرية".

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