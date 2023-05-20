2023/05/20 | 19:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت (جمعية نحالي كربلاء التخصصية)

إحدى الجمعيات المتخصصة التابعة

للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في

كربلاء المقدسة بالتعاون والتنسيق مع

الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة ، حفلاً بهيجاً بمناسبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحّالو العراق يحتفلون في كربلاء بمناسبة اليوم العالمي للنحل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحّالو العراق يحتفلون في كربلاء بمناسبة اليوم العالمي للنحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).