شاهد بالفيديو.. شح المياه والإهمال الحكومي يهددان الأهوار والزراعة في العراق | نريد وطن

2023/05/20 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UVIPsL5TuKU

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