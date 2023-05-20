غضب البصرة على قائد الشرطة في تصاعد ونداء نحو بغداد للاستجابة

2023/05/20 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

طالب عدد من شيوخ العشائر في البصرة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بأقالة قائد شرطة المحافظة لـ"اسائته للمرأة العراقية والمواطن البصري"، بحسب تعبيرهم.

وقال رئيس تجمع الاصرار الوطني النائب الاسبق منصور التميمي لـ(بغداد اليوم)، ان "القائد العام للقوات المسلحة إلى الآن لم يستجب لمطالبنا فلو كان هناك اعتداء على حقل نفطي لتحركت كل الكتل السياسية لكن لاتحرك إلى الآن على قائد الشرطة غير واضح، رغم انه اساء لشعب البصرة".

واضاف انه "اصبحت الان بيننا وبين قائد الشرطة فجوة فيجب الذهاب لأقالة القائد".

وفي وقت سابق، طالب رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان في البصرة علي العبادي ورؤساء بعض المنظمات و شيوخ عشائر البصرة بإقالة قائد شرطة المحافظة لتجاوزه على العشائر.

واستنكر العبادي في تصريحه لـ(بغداد اليوم) "تجاوز قائد شرطة محافظة البصرة على وجهاء وضباط البصرة"، مطالبا "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإقالته والاعتذار للبصريين فورا".

وكان مدير مركز شرطة المدينة في محافظة البصرة، العميد محمد ناصر السعدون قد قدم طلب اعفاء من منصبه، احتجاجا على قائد شرطة البصرة "لتجاوزه على شيوخ عشائر البصرة"، بحسب تعبير العميد السعدون، مؤكدا انه سيلاحقه قضائيا.

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