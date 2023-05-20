2023/05/20 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ترجمة

كشف القائم بالاعمال العراقية في العاصمة الفلبينية مانيلا خالد ابراهيم، عن محاولة الحكومة العراقية لاعادة احياء التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمار الفلبيني في قطاع الزراعة والرعاية الصحية، بالإضافة الى "استقدام" العمالة الأجنبية.

وأوضح إبراهيم بحسب تصريحات أوردتها وكالة الانباء الفلبينية خلال مقابلة أجرتها معه، وترجمتها (بغداد اليوم)، ان الحكومة العراقية "تحاول إعادة العمال الفلبينيين الى العراق مرة أخرى"، مشيرا الى ان هذه المساعي تأتي ضمن مبادرة اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، والتي من المؤمل ان تعقد اجتماعا لها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار الى ان الحكومة العراقية أرسلت دعوة الى وزارة الخارجية الفلبينية لزيارة العراق وإعادة العمل باللجنة المشتركة التي عقدت اخر اجتماع رسمي لها عام 2013، حيث اكد إبراهيم ان السلطات العراقية "تسعى لاستثمار الخبرات الفلبينية نحو تطوير الاقتصاد المحلي العراقي"، بحسب وصفه.

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