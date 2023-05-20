زعيم فاغنر يزعم الاستيلاء الكامل على باخموت.. وأوكرانيا تقول إنها لا تزال تسيطر على جزء منها

2023/05/20 | 19:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، السبت، أن قواته سيطرت بشكل كامل على مدينة باخموت المتنازع عليها منذ فترة طويلة في شرق أوكرانيا.

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