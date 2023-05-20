2023/05/20 | 19:39 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرك WestJet لإلغاء عشرات الرحلات الجوية قد أثر على خطط العديد من المسافرين.من بينهم رجل من مدينة بيرنابي راندي رينالدو، الذي قال إن إجازته العائلية المفاجئة إلى ديزني لاند في كاليفورنيا لم تعد مستمرة.قال رينالدو لـ CityNews من منزله: “لقد حجزنا عطلة منذ أشهر – لقد كانت رحلة طيران على ويست جيت ومجموعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إضراب شركة WestJet يلغي عطلة ديزني لعائلة من بريتش كولومبيا شبكة القيقب الدولية.

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