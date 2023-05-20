بوصلة الإطار تتجه لتوحيد قوائمه خلال الانتخابات المقبلة

2023/05/20 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن الإطار التنسيقي محمد الصيهود، السبت، عن توجه قوى التنسيقي للاندماج بعد الانتخابات المحلية، او الدخول بقائمة موحدة لمنع التشتت الجماهيري خلال الانتخابات.

وقال الصيهود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البيت الشيعي أكثر تماسكا من قبل سيما مع وجود الإطار التنسيقي وقد يتم خوض الانتخابات المحلية والنيابية بقائمة واحدة او قائمتين”.

وأضاف، انه “في حال دخول الإطار بقوائم متعددة فان الاتحاد بين اطرافه بعد اعلان النتائج هو امر حتمي لاستكمال مشاريع الخدمات”.

وأشار الصيهود، الى ان “الخلاف امر طبيعي في الوقت الراهن ويندرج ضمن المنافسة على النفوذ السياسي والشعبي قبل خوض الانتخابات”.

وتستمر المباحثات السياسية بين مختلف القوى من اجل التنسيق لخوض الانتخابات المقبلة.

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