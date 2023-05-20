نائب: لم نبلغ حتى الآن بموعد التصويت على الموازنة

2023/05/20 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم السبت، أن أعضاء البرلمان لم يبلغوا حتى الآن بموعد رسمي للتصويت على الموازنة.وقال خشان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “حتى الآن لا تزال الموازنة في أدراج اللجنة المالية، لوضع الصيغة النهائية لها”.

وأضاف: “لم نبلغ حتى الان بأي موعد لعرضها على جلسات مجلس النواب لغرض التصويت”.

وفي وقت سابق اليوم، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، أن يوم الاثنين القادم هو موعد التصويت على الموازنة.

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