2023/05/20 | 19:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، شبكة عالمية للمساعدة في الكشف السريع عن خطر ‏الأمراض المعدية، مثل فيروس “كورونا” المستجد، ومشاركة المعلومات لمنع انتشارها.‏ وقالت المنظمة، في بيان رسمي، أن” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إطلاق شبكة عالمية للكشف سريعاً عن مخاطر الأمراض المعدية المركز الخبري الوطني.

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