مكتب السيستاني: يوم غد هو الأول من شهر ذي القعدة

2023/05/20 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن المرجع الديني، السيد علي السيستاني، اليوم السبت، عن رؤية هلال شهر ذو القعدة.

وقال مكتبُ السيد السيستاني، في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "يوم غدٍ الأحد الموافق (21 / 5 / 2023 م) هو الأول من شهر ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٤ للهجرة".

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