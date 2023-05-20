الخلافات تلازم الموازنة في العراق والتصويت عليها قد يكون بـ

2023/05/20 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب المستقل ياسر إسكندر وتوت، اليوم السبت، عدم تحديد جلسة التصويت على قانون الموازنة من قبل رئاسة مجلس النواب حتى الساعة.

وقال وتوت، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئاسة مجلس النواب حتى الساعة لم تحدد موعد جلسة التصويت على قانون الموازنة، فهي بانتظار التوافق السياسي الكلي على حسم كافة نقاط الخلاف على بعض فقرات القانون، التي مازالت تناقش من قبل اللجنة المالية البرلمانية".

وبين ان "هناك نية بأن تكون جلسة التصويت على قانون الموازنة، خلال الأسبوع الحالي، لكن هذا لا يعني تمرير كامل القانون خلال هذا الأسبوع، فربما يتم التصويت على فقرات القانون، غير الخلافية وتأجيل ما عليه خلاف الى حين التوافق السياسي عليها".

ورجحت اللجنة المالية النيابية في وقت سابق، حسم الموازنة خلال اليومين القادمين وارسالها الى رئاسة البرلمان لتحديد جلسة التصويت على الموازنة، وسط معلومات عن عدم حسم المواد الخلافية حتى الان ولاسيما المواد المتعلقة باقليم كردستان.

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