2023/05/20 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت عدة مناطق من العاصمة بغداد تساقط حبات البرد "الحالوب" بشكل عنيف، حتى تسببت ببعض الاضرار للعجلات في الشوارع.

ورصدت شبكة مراسلي "بغداد اليوم"، تساقط حبات البرد في محافظات عدة، فضلا عن العاصمة بغداد، فيما وصلت احجام حبات البرد لاحجام كبيرة يصل قطر بعضها لـ4 سانتيمتر، وبوزن ثقيل تسبب باضرار لبعض العجلات.

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