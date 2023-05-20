الاتصالات: الموازنة لم تتضمن فرض ضريبة على كارتات الهاتف النقال والإنترنت

2023/05/20 | 20:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم السبت، أن الموازنة لم تتضمن فرض ضريبة على كارتات الهاتف النقال والإنترنت.

وقال بيان للوزارة : إن" وزيرة الاتصالات هيام الياسري أكدت أن الموازنة المرسلة من الحكومة لمجلس النواب لم تتضمن نصا يقضي بإعادة فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال والإنترنت، والحكومة ملتزمة بقرارها المتخذ سابقا بهذا الصدد".

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