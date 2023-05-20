المرجع السيستاني: غداً الأحد أول أيام شهر ذي القعدة

2023/05/20 | 20:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنَ مكتبُ سماحة السيد السيستاني (دام

ظلّه) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الأحد

الموافق (٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ م) هو الأول من شهر

ذي القعدة الحرام لعام ١٤٤٤ للهجرة

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