2023/05/20 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رائد المقام العراقي حسين الأعظمي في ضيافة (كلام الناس): منير بشير إكتشفني وقادني إلى قمة الطرب الأصيل أربيل – سعدون الجابري ضيف برنامج (كلام الناس) الذي تقدمه قناة (الشرقية) ، رائد المقام العراقي حسين الأعظمي ، في حفل خاص أقيم في أربيل ..في اطار سلسلة من حلقات البرنامج عن الطرب العراقي الأصيل : التراث […]

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