2023/05/20 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة الفنانين تستذّكر كنعان وصفي بغداد – ياسين ياس نظمت نقابة الفنانين العراقيين الخميس الماضي امسية فنية ثقافية للحديث عن الاثر الإبداعي للفنان الراحل كنعان وصفي وتضمنت تقديم محاضرة عن موسيقى كنعان وصفي قدمها الفنان الكبير فاروق هلال وكذلك محاضرة عن كنعان وصفي في السينما قدمها الناقد السينمائي والكاتب مهدي عباس.اما بجلسة ادارها الاكاديمي […]

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