2023/05/20 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم صورة من مدرسة المشخاب بيروت – محسن حسين قبل 76 عاما هذه اقدم صورة عندي لايام الدراسة الابتدائية في مدرسة الفيصلية بناحية المشخاب (الان قضاء) عام 1947.لاحظوا التلاميذ بملابس الرياضة وقد فعل العمر فعله فلم اعد اعرف أيا من زملائي التلاميذ عسى ان يطلع عليها احدهم ليذكرنا بما كان قبل 72 عاما.(انا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقدم صورة من مدرسة المشخاب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أقدم صورة من مدرسة المشخاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).