شاهد بالفيديو.. السيستاني قال لي:

2023/05/20 | 20:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WCGtISIwr48

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