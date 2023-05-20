2023/05/20 | 20:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأشغال اليدوية والتقليدية هي هوية وتراث الأمم والشعوب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VYR-_xeDEJY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الأشغال اليدوية والتقليدية هي هوية وتراث الأمم والشعوب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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