2023/05/20 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المسؤول المحلي بمحافظة الانبار قطري العبيدي، السبت، تصاعد وتيرة التبادل التجاري مع سوريا عبر منفذ القائم الحدودي غربي الانبار بعد استقرار الوضع الامني.

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار، شهد دخول مئات الشاحنات المحملة بمختلفة البضائع الى المناطق الغربية باتجاه المحافظات الاخرى في مؤشر على انتعاش حركة التبادل التجاري بين البلدين عبر المنفذ المذكور الذي شهد خلال الفترة الماضية انخفاضا كبيرا في عمليات حركة التبادل التجاري”.

واضاف ان” منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار شهد حركة تجارية غير مسبوقة في الفترة الماضية تمثلت بدخول مختلفة البضائع ورغبة التجار في كلا البلدين من نقل بضائعهم عبر المنفذ المذكور”.

وأشار الى ان “تصاعد النشاط جاء بعد تسهيل الاجراءات من قبل الحكومة المركزية المتمثلة بالسماح بدخول سائقي الشاحنات السورية الى مختلف المحافظات دون تفريغها في ساحة التبادل التجاري ونقلها بواسطة شاحنات عراقية الى المحافظات الأخرى”، مؤكدا ان “الطريق الدولي امن ومستقر ولم يشهد أي خرق امني “.

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