الدفاع النيابية: البرلمان مجمع على اخراج القوات الامريكية

2023/05/20 | 20:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري، السبت، وجود اجماع نيابي على تنفيذ قرار اخراج القوات الامريكية من العراق، مطالبا رئيس الوزراء باطلاع البرلمان بشأن اسباب الوجود الأمريكي في العراق.

وقال العامري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق ملزم للحكومة باعتباره صدر من البرلمان خلال دورته الرابعة وشمل إخراج جميع القوات الأجنبية”.

واضاف ان “أغلب القوى السياسية داخل مجلس النواب متفقه على إخراج جميع القوات الأجنبية وعلى رأسها الأمريكية من العراق”، مشيراً إلى أن “الحكومة ملزمة باطلاع البرلمان على أسباب وجود القوات الأمريكية وقواعدها العسكرية”.

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