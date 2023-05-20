الجنائية الدولية تعلق على إدراج روسيا لمدعيها العام ضمن قائمة المطلوبين

2023/05/20 | 20:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المحكمة الجنائية الدولية، السبت، أنها "لن تتراجع" إثر ادراج روسيا لمدعيها العام، كريم خان، على قائمة الأشخاص المطلوبين، ردا على إصداره مذكرة توقيف بحق الرئيس، فلاديمير بوتين.

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