كاسيميرو يخطف الأنظار بـ

2023/05/20 | 20:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف كاسيميرو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، أنظار جمهور كرة القدم، بعد تسجيله هدفا خلال مباراة فاز فيها فريقه على نادي بورنموث، على أرض الأخير، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 37 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

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