2023/05/20 | 21:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: في الوقت الذي ترتفع فيه المباني الشاهقة والمولات، و قصور...

ظهرت المقالة الخدمات الصحية في العراق تترنح تحت وطأة المشاريع الفاسدة وتهالك البنية التحتية أولاً على المسلة.

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