2023/05/20 | 21:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشادت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، السبت، بالتقارب الأخير بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني. وقالت رومانسكي، في تغريدة، تابعتها ايرث نيوز، إنه “تحدثت مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ونائبه، وأشدت بحوارهم الناجح والتقدم المنجز من خلال مجلس وزراء كردستان”. وأضافت، “شجعت الطرفان على تعزيز التعاون بشان الأولويات المشتركة وإصلاح البيشمركة […]

ظهرت المقالة إشادة أميركية بالتقارب بين البارتي واليكيتي..



والسفيرة تغرد أولاً على ايرث نيوز.

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