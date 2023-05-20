2023/05/20 | 21:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم السبت، إعادة فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال والإنترنت بالموازنة.وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن ” الموازنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة الاتصالات: لا توجد ضريبة على كارتات الهاتف النقال والإنترنت بالموازنة المركز الخبري الوطني.

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