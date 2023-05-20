2023/05/20 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البيئة الاستثمارية .. هل تلبي الطموحات ؟ | الاقتصاد في أسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Ex_HF5pXMYg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البيئة الاستثمارية .. هل تلبي الطموحات ؟ | الاقتصاد في أسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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