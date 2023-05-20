الجيش اللبناني يعلن توقيف

2023/05/20 | 21:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اللبناني، السبت، توقيف عنصر من تنظيم القاعدة في بلدة دير عمار- الشمال، ووصفه في بيان بأنه "أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة، ومؤسسي خلاياه في لبنان".

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