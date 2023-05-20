أم هجرت رضيعتها في

2023/05/20 | 21:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شرطة ولاية جورجيا الأمريكية لغز واقعة، عمرها 4 سنوات، بإعلانها اعتقال والدة طفلة حديثة الولادة كانت قد وضعتها في حقيبة بلاستيكية وتركتها في غابة بمقاطعة فورسيث.

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