2023/05/20 | 21:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، أن الموازنة لم تتضمن فرض...

ظهرت المقالة وزيرة الاتصالات: لا ضرائب على كارتات الهاتف النقال والإنترنت في الموازنة أولاً على المسلة.

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