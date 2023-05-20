أول تهديد بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة - عاجل

2023/05/20 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

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حذرت النائب عن كتلة الصادقون زهرة البجاري بمقاطعة جلسة التصويت على الموازنة احتجاجا على تخصيصات الوسط والجنوب.

وقالت البجاري رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية لـ(بغداد اليوم)، ان "تخصيصات البصرة بلغت نحو ترليون و650 مليار دينار لكن المحافظة تحتاج لأكثر من 3 ترليونات"، موضحة ان "البصرة فيها مشاريع كثيرة بحاجة لتخصيصات أهمها ملف المياه إضافة لمشاريع ستراتيجية تحتاجها".

وبينت أن "البصرة تدفع استحقاقات قروض لمشاريع لا تخصها"، مهددة بـ"مقاطعة جلسة التصويت على الموازنة إذا بقيت تخصيصات الوسط والجنوب على حالها".

وبينت أن "تخصيصات الإقليم المعلنة هي 17 بالمئة والحقيقية أكثر من 20 بالمئة داعية نواب الوسط والجنوب بالوقوف مع محافظاتهم لتعديل تخصيصاتها في الموازنة".

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