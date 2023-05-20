مغترب جديد ينضم لمنتخب العراق..

2023/05/20 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ابلغ الاتحادُ الدولي لكرةِ القدم "فيفا"، اليوم السبت، الاتحادَ العراقيّ بمُوافقته على نقلِ ملفِ لاعب "نادي سيريوس" السويديّ "اندريه السناطي" من الاتحادِ السويديّ إلى الاتحادِ العراقيّ، ليصبح متاحاً بشكلٍ رسميّ لتَمثيلِ المُنتخبِ الوطنيّ في الاستحقاقاتِ المُقبلة.

وسبقَ للاتحادِ العراقيّ إنجاز الأوراق الثبوتيّة العراقيّة كافة للاعبِ صاحب الـ(23) ربيعاً، وكان يحتاجُ فقط لنقلِ ملفه من الاتحادِ السويديّ لكونه قد سبقَ له تمثيل منتخباته الوطنيّة في الفترةِ السابقةّ، قبلَ أن يعلنَ اللاعبُ رغبته بتمثيلِ منتخبِ بلاده الأم العراق.

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