تشغيل الوحدة التوليدية الثانية لمحطة كهرباء عكاز الغازية في الانبار

2023/05/20 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، اليوم السبت، عن تشغيل الوحدة التوليدية الثانية لمحطة كهرباء عكاز الغازية.

وقال الطرموز لوكالة الأنباء العراقية إنه" بالتنسيق مع وزارة النفط، تم تشغيـل الوحدة التوليدية الثانية لمحطة كهرباء عكاز الغازية على الغاز الطبيعي المجهز من حقل عكاز الغازي، بعد إكمال الربط".

وأضاف الطرموز، أنه" يجري حالياُ الصعود بأحمال الوحدتين للوصول إلى إنتاج 220 ميكاواط، وحسب ضغط الغاز المجهز من وزارة النفط".

وبين، أن" إعادة الربط الغازي بحقل عكاز جاءت بجهد وزارة النفط المتمثلة بشركة نفط الوسط، وشركة المشاريع النفطية، وشركة خطوط الأنابيب النفطية، وبإسناد وزارة الكهرباء، ومدير مشروع محطة كهرباء عكاز".

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