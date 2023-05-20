2023/05/20 | 21:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذر تقرير للامم المتحدة الجاف في العراق ، مشيرا الى انه لن يكون قادرا الا على تلبية 15 بالمائة فقط من احتياجاته المائية عام 2035 اذا استمرت الاتجاهات الحالية. وذكرت صحيفة ذي ناشيونال البريطانية في تقرير ان " 90 بالمائة من الانهار في العراق ملوثة ، فيما يعاني سبعة ملايين شخص في البلاد من محدودية الوصول الى المياه النظيفة ، فيما قالت جينس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، أمام مجلس الأمن "هذا عامل مضاعف مهم للأخطار التي تهدد استقرار العراق".واضاف ان " بلاسخارت شددت على اهمية الحاجة الى النظر الى المياه على انها مصدر قلق مشترك بين جيران العراق بسبب ندرة المياه في المنطقة وليس موردا يتم التنافس عليه بين دول المنبع ودول المصب "، مشيرة الى ان " الإجراءات المحلية الجريئة والتعاون الإقليمي الوثيق يقدمان الحل الوحيد للتعايش السلمي في المنطقة". واوضح التقرير انه "بحلول عام 2035 ، تشير التقديرات إلى أن العراق سيكون لديه القدرة على تلبية 15 بالمائة فقط من احتياجاته المائية فيما يجب حث الحكومة العراقية على تكثيف الدبلوماسية مع جيرانها في مواضيع تشمل تقاسم المياه ، وأمن الحدود ، والتجارة وقضايا المناخ".وكان تقرير لمنظمة الصليب الاحمر قد اكد في وقت سابق على ان " تغير المناخ والصراعات المسلحة تسببتا في حالة انسانية رهيبة في جميع انحاء المنطقة ، فيما أكد نائب السفير العراقي لدى الأمم المتحدة سرهاد فتاح حرص بغداد على الانخراط في دبلوماسية المياه لتأمين الحق المشروع للعراقيين في حصتهم من ذلك المورد الحيوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير اممي: العراق قادر على تلبية 15 بالمائة فقط من احتياجاته المائية عام 2035 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير اممي: العراق قادر على تلبية 15 بالمائة فقط من احتياجاته المائية عام 2035 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).