2023/05/20 | 21:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. قانون الضمان الاجتماعي فرصة لتوفير فرص عمل للشباب لتقليل الضغط على التعيين الحكومي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4LNVPQdsgHs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. قانون الضمان الاجتماعي فرصة لتوفير فرص عمل للشباب لتقليل الضغط على التعيين الحكومي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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