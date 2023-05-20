“شبه محسومة”.. توافق سياسي على تمرير الموازنة خلال الاسبوع المقبل

2023/05/20 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، السبت، وجود توافق سياسي على دفع موازنة 2023 للتصويت منتصف الاسبوع المقبل.

وقال العتبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “موازنة 2023 باتت شبه محسومة من قبل اللجنة المالية بعد مناقشة مستفيضة لبنودها في الاسابيع الماضية”، مؤكدا ان “هناك توافقاً على طرحها للتصويت منتصف الاسبوع المقبل اي الاثنين او الثلاثاء”.

واضاف، ان “اللجنة المالية طرحت حلول بعض البنود المعقدة في موازنة 2023 وستطرح امام مجلس النواب منها ميزانية تنمية الاقاليم وحصة الاقليم وحجم القروض والعجز المالي “.

وأوضح القيادي بالاطار، أن “سعر برميل النفط بقي عند 70 دولاراً وفق المعلومات ولم يجري تغييره من قبل اللجنة المالية”.

وتجري اللجنة المالية النيابية مناقشات مستفيضة من اجل حسم بنود موازنة 2023 وطرحها للتصويت”.

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