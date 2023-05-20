مع ذروة حصاد الحنطة.. الحبوب تكشف قدرة المخازن على استيعاب المحصول

2023/05/20 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الشركة العامة للحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم السبت، عن قدرة المخازن على استيعاب محاصيل الحنطة مع دخول ذروة الحصاد.

وقال مدير عام الشركة حيدر نوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “مع اقترابنا من ذروة الحصاد والتسويق في المحافظات لمحصول الحنطة نؤكد قدرة السايلوات والمخازن لاستيعاب جميع الكميات”.

وأضاف ان “كوادرنا تقوم بعملية مناورة بين المخازن من محافظة الى اخرى حيث يتم نقل المحاصيل التي تزيد على الطاقة الخزنية او الاستيعابية الى مواقع اخرى، لذلك نعمل على استيعاب كافة المحاصيل”.

وأشار الى ان “عملية التسويق ستسمر حتى آب المقبل في المحافظات الشمالية الا ان تسويق المحافظات الجنوبية سيخف تدريجيا خلال الاسبوعين المقبلين”.

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