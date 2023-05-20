2023/05/20 | 22:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – بات نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد الفائز على مضيفه بورنموث 1-0 على مشارف حسم البطاقتين الاخيرتين المؤهلتين الى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب سقوط منافسهما المباشر الوحيد ليفربول في فخ التعادل امام ضيفه أستون فيلا 1-1 السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.وأسدى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونايتد ونيوكاسل يقتربان من دوري الابطال بتعثر ليفربول) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونايتد ونيوكاسل يقتربان من دوري الابطال بتعثر ليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).