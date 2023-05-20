مداهمة وكر لداعش وتحرير راعي اغنام في كركوك

2023/05/20 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم السبت، بمداهمة وكر لعصابات داعش وتحرير راعي اغنام مخطوف لديهم في كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الأمنية داهمت وكرا لعصابات داعش الارهابية في وادي زغيتون بكركوك"، مبينا انها "تمكنت من تحرير أحد رعاة الاغنام بعد ان تم اختطافه قبل أيام وعثرت على تجهيزات ومواد غذائية داخل الوكر".

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